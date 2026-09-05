John Stones scalpita. Il difensore arrivato quest'estate dopo la fine della sua esperienza al Manchester City, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe godere quest'oggi contro il Napoli o magari martedì contro il Real Madrid dei suoi primi minuti da titolare. "Già ieri è stato provato tra i titolari: aveva accanto Bastoni e, a sorpresa, Pavard, reduce dalla rinascita di Cagliari. La decisione ultima sulla difesa sarà presa soltanto in extremis ma, se confermato l’assetto del reparto, Bisseck sarà poi usato assieme ad Akanji contro gli extraterrestri di Mourinho."
Possibili novità anche nel resto della formazione, con Carlos Augusto che insidia Federico Dimarco e Alessandro Bastoni e con Piotr Zielinski pronto al match da ex qualora servisse subito un turno di riposo per Hakan Calhanoglu. Ed è atteso anche un ritaglio per Henrikh Mkhitaryan, sempre fondamentale con la sua esperienza.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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