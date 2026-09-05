Inter-Napoli sarà un primo assaggio di duello Scudetto. Ma a lungo termine, questa sfida varrà per alcuni dei protagonisti anche come vetrina per il tricolore della Nazionale. In vista del via del Roberto Mancini-bis con gli impegni di Nations League, in modo particolare fremono per mettersi in luce i due talenti Pio Esposito e Antonio Vergara. Evidenzia la Gazzetta dello Sport a proposito dell'attaccante nerazzurro: "Il sapore dei suoi 21 anni è quello dolce di un avvenire ancora tutto da scrivere, di possibilità. Senza dimenticare i gol. L’Italia di Baldini, scontenta e a pezzi dopo il crollo in Bosnia, nelle amichevoli di giugno ha “sorriso” con le reti del ragazzone di Castellammare. Vuole un Mondiale e, per quanto giovane, condivide la grande mancanza, che è anche il grande sogno, con i compagni che navigano in acque azzurre da più tempo di lui".

C'è poi il gruppo storico, composto da Nicolò Barella e Alessandro Bastoni fino a Federico Dimarco, uomo da assist e gol come ha dimostrato lo scorso anno ma in concorrenza a sinistra con Mirko Calafiori.