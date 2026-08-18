Continuano i movimenti di mercato in casa Monza, primo avversario dell'Inter in occasione dell'ormai imminente stagione 2026/2027 di Serie A. Sul fronte uscite, la compagine monzese ha salutato ufficialmente Arvid Brorsson, il quale si trasferisce ai polacchi del Raków a titolo definitivo. Sul fronte entrate, invece, i brianzoli - secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio - starebbero intensificando con successo i contatti con il Napoli per il prestito di Cyril Ngonge. È corsa contro il tempo per cercare di mettere il belga a disposizione dei biancorossi in vista dell'incontro con i milanesi.