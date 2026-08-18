L'Inter continua a lavorare per il colpo Curtis Jones, forte della volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra. I dirigenti si preparano all'assalto e sperano, mentre a Liverpool sono ormai convinti che il giocatore partirà. Lo fanno pensare le assenze nelle ultime amichevoli e un contratto in scadenza tra dieci mesi.

"L’Inter, così come accaduto per Spence, ha sposato una linea attendista per aspettare che il Liverpool calasse le proprie pretese - si legge -. Partiti da 40 milioni, ora i Reds potrebbe valutare 35 milioni complessivi, una cifra già più vicina a quella che hanno in mente a Milano, dove si ragiona su una proposta simile a quella fatta al Tottenham per Spence: 30 più 5".