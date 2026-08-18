Dopo che l'affare sembrava fatto ma poi è stato oggetto di una brusca frenata, l'Espanyol si rimette al lavoro per l'acquisto di Issiaka Kamaté. Il club spagnolo, riporta Matteo Moretto, ha ripreso i contatti con l'Inter per l'esterno ma la negoziazione non avanza ancora verso la chiusura. I Pericos stanno chiedendo qualche giorno per sistemare i dettagli dell'operazione. L'Inter ha fretta: c'è molta concorrenza e altre offerte.

El Espanyol ha vuelto a contactar con el Inter por Issiaka Kamate pero la negociación aún no avanza hacia el cierre.



El club español está pidiendo unos días para rematar los flecos de la operación.



El Inter tiene prisa: hay mucha competencia y otras ofertas. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 18, 2026