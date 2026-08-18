Dopo che l'affare sembrava fatto ma poi è stato oggetto di una brusca frenata, l'Espanyol si rimette al lavoro per l'acquisto di Issiaka Kamaté. Il club spagnolo, riporta Matteo Moretto, ha ripreso i contatti con l'Inter per l'esterno ma la negoziazione non avanza ancora verso la chiusura. I Pericos stanno chiedendo qualche giorno per sistemare i dettagli dell'operazione. L'Inter ha fretta: c'è molta concorrenza e altre offerte.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 19:38
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.