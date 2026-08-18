Si è svolto oggi, in modalità online, un incontro tecnico dedicato alle novità regolamentari a livello arbitrale per la stagione sportiva 2026/2027.
La sessione di lavoro è stata tenuta da Domenico Messina, Direttore Tecnico dell’AIA, e Daniele Orsato, Designatore della CAN, con la partecipazione dei rappresentanti dei venti club di A e dei vertici della Lega Calcio Serie A, tra cui il Presidente Ezio Simonelli, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo e l'Head of Competitions&Operations Andrea Butti.
Nel corso della riunione sono state illustrate le principali modifiche alle Regole del Gioco introdotte dalla Circolare n.1 dell'AIA, recepite a seguito delle recenti decisioni approvate dall'IFAB.
“Voglio innanzitutto ringraziare tutti i nostri Club per la partecipazione proattiva a questo incontro, a testimonianza dell’attenzione e dell’importanza che le Società attribuiscono alle novità regolamentari – ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli -. Ringrazio inoltre Domenico Messina e Daniele Orsato per la disponibilità e per aver messo a disposizione la loro competenza e professionalità. È stata una riunione molto utile, che ha consentito di approfondire gli aspetti più rilevanti delle nuove disposizioni. Il nostro obiettivo è di mantenere un dialogo costante con i vertici arbitrali e organizzare ulteriori momenti di confronto nel corso dell'anno che possano essere utili ai Club".
"Alla luce delle numerose novità regolamentari che entreranno in vigore in questa stagione abbiamo ritenuto doveroso organizzare, insieme all’AIA, questo momento di approfondimento tecnico per i nostri Club. Molti dei cambiamenti introdotti riguarderanno in particolare le situazioni di gioco fermo con l’obiettivo di aumentare il tempo effettivo delle gare, rendendo le partite ancora più dinamiche e spettacolari - ha commentato l'Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo -. L’incontro di oggi ha rappresentato quindi un’importante occasione di confronto e aggiornamento per le strutture tecniche delle Società di A, che potranno arrivare preparate all’avvio di Campionato, con una conoscenza chiara e condivisa delle nuove disposizioni regolamentari. La collaborazione tra Lega Calcio Serie A e AIA su questi temi è fondamentale per garantire la migliore applicazione delle nuove regole e accompagnare il calcio italiano verso un gioco sempre più fluido e intenso".
“La riunione ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto con le società – ha dichiarato il Vicepresidente vicario dell’Associazione Italiana Arbitri Francesco Massini -. L’AIA, da sempre parte integrante della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sarà sempre a disposizione per iniziative di questo tipo. È infatti da momenti come questi che si possono consolidare i rapporti tra le varie componenti e offrire un servizio di qualità alla stessa Federazione e a tutto il sistema calcio”.
"È fondamentale che prima dell’inizio del campionato vengano fornite tutte le informazioni tecniche necessarie, soprattutto in merito alle novità regolamentari introdotte in questa stagione sportiva – ha concluso il Direttore Tecnico dell’AIA Domenico Messina -. Noi saremo sempre pronti a fornire ogni chiarimento sull’applicazione delle regole e sulla loro interpretazione, per una chiarezza sempre maggiore e un proficuo rapporto reciproco”.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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