Classico 'pastone' di mercato dalle colonne del Corriere della Sera oggi in edicola, e il punto sulla situazione dell'Inter in poche righe. Il club nerazzurro sta lavorando all'ultimo innesto di peso: ceduto Davide Frattesi alla Lazio, i nerazzurri stanno preparando l'offerta decisiva al Liverpool per Curtis Jones, che completerebbe il trio di arrivi inglesi con John Stones e Djed Spence. In tal senso, un'eventuale uscita di Kristjan Asllani darebbe una mano a finanziare l'operazione con i Reds, che chiedono 35 milioni di euro.

Per il resto, l'allenatore Cristian Chivu continua a sognare un giocatore offensivo, che porti imprevedibilità fra trequarti e attacco. Quello che doveva essere Nico Paz, prima che il Como facesse la voce forte. 

Sezione: Focus / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 11:29
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.