"A pochi giorni dal fischio d'inizio, l'invito a compagni e compagne di tifo e' di non cadere nel tranello dei provocatori di professione". Inizia così il monito di Gianfelice Facchetti sui social ai tifosi nerazzurri in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2026/27.

"Hanno gia' pronti cassetti e armadi di titoli e invenzioni funamboliche, resti di parole avanzate dall'anno scorso e da quello prima - si legge nel post -. Hanno avvocati pronti a spillare soldi a chiunque risponda o commenti, ingrassanno le casse proprie e dei loro assistiti non per gioco. Andare oltre e girare al largo, e' il consiglio non richiesto! P.s. Con certi titoli (cit. LO SCUDETTO FA CRAC) mesi fa mi feci fare una giacca..."