Il nome in cima alla lista dei desideri per il mercato dell'Inter è sempre quello di Curtis Jones. Lo aspetta Chivu che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, "ha avuto rassicurazioni sul fatto che, a breve, arriverà l'assalto sotto forma di una nuova offerta decisiva".

Un'offerta che aspettano anche a Liverpool, dove sanno di non avere margine per ricucire lo strappo col giocatore, che ha rifiutato ogni altra destinazione e ha un contratto in scadenza a giugno 2027. "La sensazione sparsa è che potrebbe bastare salire dai 30 e arrivare a 35: gli uomini mercato del club, dal presidente Beppe Marotta al direttore sportivo Piero Ausilio, stanno iniziando a muovere le pedine perché questo accada".

Tra le altre cose in casa nerazzurra si aspetta la Roma per Luis Henrique, perché in caso di addio del brasiliano ci sarebbero subito le condizioni per chiudere un altro arrivo. Contrariamente, l'assalto sarebbe più complesso, ma non da escludere. A quel punto si cercherebbe anche un sostituto di LH, ma a costi contenuti. Un esterno per il 3-5-2 che possa essere anche dirottato in avanti, con caratteristiche diverse dalle altre punte.