Dopo la pesantissima sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova, la Lazio continua a cercare un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di Rino Gattuso. E due candidati, sottolinea Il Messaggero, hanno il nerazzurro dell'Inter nel loro passato. Per quanto concerne Mauro Icardi, prima scelta, bisognerebbe aumentare l'offerta economica. L'alternativa può essere Andrea Pinamonti, attualmente in forza al Sassuolo ma con una richiesta di cessione già presentata.

Sabato l'agente Beppe Riso ha incontrato il club biancoceleste riportando un'apertura dei neroverdi ad abbassare le pretese (da 15 milioni di euro) in assenza di offerte soddisfacenti per il classe '99 in scadenza a giugno. L'entourage è lo stesso che ha portato Davide Frattesi a Formello: un innesto che può portare gol dal centrocampo, ma che ora rende affollato il reparto.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 12:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.