Due squaddre reduci dall'eliminazione nelle rispettive Coppa Italia, Catania e Inter U23 si affronteranno nella prima giornata della Serie C Sky WiFi 2026/27. Appuntamento allo stadio Massimino domenica 23 agosto alle 18, mentre dalle 10 di oggi è iniziata la pre-vendita per acquistare il biglietto e assistere al debutto dei rossazzurri davanti al proprio pubblico. Per i ragazzi di Stefano Vecchi, la prima ufficiale nel secondo campionato di Serie C, questa volta nel Girone C e contro nuovi avversari tutti da scoprire. A partire proprio dal catania.

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 12:42
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.