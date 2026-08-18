La stagione 2026-27 è ormai ai nastri di partenza, ma già iniziano a emergere le prime indiscrezioni sulla maglia dell’Inter per il 2027-28. Secondo il sito specializzato Footy Headlines, la nuova divisa Nike potrebbe presentare una combinazione cromatica inedita, con l’inserimento del bianco e del giallo accanto ai tradizionali colori nerazzurri.

Le altre novità

A cambiare sarebbe anche la tonalità di blu, indicata come “Lyon Blue”. Sulla base delle informazioni disponibili, il portale ha realizzato un primo concept della possibile divisa.

Restano però da definire diversi dettagli: colletto, disegno delle strisce ed eventuali elementi grafici sono al momento soltanto ipotesi. La nuova maglia home dell’Inter dovrebbe essere presentata ufficialmente nel maggio 2027.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 17:38
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.