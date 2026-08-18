"Grazie", con un cuore. Questo il messaggio di Thomas Berenbruch indirizzato all'Inter, dopo il suo trasferimento ufficializzato ieri all'Avellino in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Il centrocampista classe 2005 ha voluto così esprimere la propria gratitudine alla squadra che l'ha cresciuto, con cui ha totalizzato, dall’Under 17 fino alla prima squadra, 156 presenze collezionando 41 gol e fornendo 30 assist ai propri compagni di squadra.

Insomma, una grande fetta di vita con questi colori, che Berenbruch potrebbe tornare a indossare se in Irpinia riuscirà a fare quello che ci si aspetta da lui.

Sezione: News / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 11:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.