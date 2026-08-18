Si è parlato molto in questi giorni di un possibile trasferimento di Luis Henrique alla Roma. Secondo Tuttosport, però, i giallorossi hanno messo in stand-by l'operazione perché concentrati su altri fronti, ad oggi quelli di Rodrigo Mora e Malick Fofana.

M con due trasferimenti che potrebbero costare oltre 90 milioni solo di cartellino, è difficile pensare che la Roma si impegni a titolo definitivo per Luis Henrique, mentre un prestito con diritto senza garanzie sul riscatto ad oggi non è nei piani nerazzurri, che vorrebbero una cifra attorno ai 25-28 se non 30, a fronte di una possibile proposta giallorossa da 22-25.

Occhio allora a possibilei proposte in arrivo dall'Inghilterra. In caso di partenza, l'Inter potrebbe restare così (al di là del discorso Jones che non è legato al brasiliano) oppure cercare un esterno low cost. Sempre considerando che in uscita ci sono ancora Massolin (prestito) e Asllani (qualunque formula).

