Il Barcellona piazza il colpaccio. Attraverso i propri canali social e attraverso il proprio sito ufficiale, la compagine catalana ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Rodri. Il capitano della Spagna neocampione del mondo si trasferisce a titolo definitivo dal Manchester City per circa 76 milioni di euro firmando un contratto fino al 2030.

Rodri ha salutato i suoi ormai ex tifosi con una lettera: "Cari tifosi del City, ho scoperto che dire addio è una delle cose più difficili della vita, ma ci proverò. È difficile trovare le parole per esprimere quanta gratitudine, amore e supporto io e la mia famiglia abbiamo vissuto in tutti questi anni. Ricordo come mi sentivo quando sono arrivato, firmando per il grande Manchester City. È stato un momento di pura emozione – ‘wow, giocherò con Kevin, Aguero, Silva, Bernardo, John e molti altri.’ Non riuscivo a smettere di sorridere. E poi Pep, in attesa di insegnarmi tutto fin dal primo giorno. Pep, posso dirtelo ora, non riuscivo a gestire tutte quelle tattiche nella mia testa".