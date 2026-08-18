Sarà una tra Genoa e Südtirol la prima avversaria dell'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo che le due squadre hanno eliminato rispettivamente Ascoli e Catanzaro. Il match tra gli uomini di Daniele De Rossi e gli altoatesini di Davide Possanzini si disputerà martedì 15 settembre alle 18:00 allo Stadio Ferraris. Il quadro dei sedicesimi prevede le prime sfide martedì 1 settembre con Parma-Cremonese alle 18.00 e Torino-Monza alle 21.00.

Mercoledì 2 in campo Sassuolo-Frosinone, alle 15.00, e il derby del triveneto Udinese-Venezia, alle 18.00; il giorno dopo, sempre alle 18.00 c'è quello di Serie B, Palermo-Mantova, anche qui alle 18.00, seguito dalla sfida tra Cagliari ed Hellas Verona alle 21.00. Chiude il quadro un'altra grande sfida regionale: Fiorentina-Pisa, in programma martedì 15 settembre alle 21.

Sezione: News / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 18:34
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.