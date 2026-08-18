La questione Curtis Jones continua a covare sotto la cenere in casa Liverpool. Al punto che l'incertezza sul futuro del giocatore, che strizza ogni giorno di più l'occhio all'Inter, porta la dirigenza dei Reds a meditare su operazioni che sembravano già definite anche per quel che riguarda movimenti di giovani giocatori. Secondo il Liverpool Echo, infatti, è stato congelato il passaggio al Preston North End, formazione della Championship, di James McConnell, centrocampista classe 2004 che agisce nella stessa posizione di Jones. 

Sezione: News / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 20:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.