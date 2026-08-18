Non solo Curtis Jones, all'Inter può arrivare un attaccante. Ma serve una partenza, come riporta Tuttosport. Ad oggi non è infatti in programma una rosa con 7 centrocampisti e 5 attaccanti. Potranno essere rispettivamente 7 e 4 oppure 6 e 5.

"Difficile ipotizzare dei nomi - si legge sul quotidiano -, anche se la lista potrebbe restringersi ad Aleksandar Stankovic, Petar Susic e Ange-Yoan Bonny, profili che di fronte a offerte da 40 o più milioni potrebbero partire. Un ritorno di fiamma del Galatasaray per Calhanoglu? Dalla Turchia questa volta non arrivano segnali in questo senso. Una mega proposta per Thuram, Lautaro o Pio Esposito (per altro vicino al rinnovo)? Difficile a questo punto del mercato, considerando i movimenti che ci sono già stati in attacco nei vari top club europei e comunque per l’Inter i tre sono degli incedibili (diciamo al 99%)".