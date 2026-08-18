La stagione 2026/27 sta per iniziare. Il Milan impegna altri 65 milioni di euro sul mercato per Moreira, l'Inter a differenza delle altre spende di meno ma resta sempre la squadra da battere. Perché? Proviamo ad analizzare.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.