Palermo e Cremonese sono state le ultime due squadre, in ordine cronologico, a strappare il pass per i 16esimi di finale della Coppa Italia. Rosanero e grigiorossi, ieri sera, hanno conquistato la qualificazione al turno successivo battendo con identico risultato, 2-0, rispettivamente Lecce (Vavassori, Pohjanpalo), e Sampdoria (Stuclker, Berti). Nel pomeriggio, il Sassuolo aveva fatto rispettare il pronostico regolando nettamente il Cesena 3-0 in virtù dei gol di Volpato, Adzic e Lipani, mentre il Pisa aveva avuto la meglio dell'Empoli dopo i calci di rigore.

Il tabellone:

Genoa-Sudtirol (vincente vs Inter)

Palermo-Mantova (vincente vs Bologna)

Torino-Monza (vincente vs Milan)

Parma-Cremonese (vincente vs Como)

Cagliari-Verona (vincente vs Roma)

Sassuolo-Frosinone (vincente vs Juventus)

Udinese-Venezia (vincente vs Atalanta)

Fiorentina-Pisa (vincente vs Napoli)