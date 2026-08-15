È Fran Garcia il giocatore del Real Betis deputato a commentare ai media ufficiali del club andaluso la prestazione della squadra di Manuel Pellegrini a Bari contro l'Inter. La sconfitta finale non lascia particolari segni sul gruppo biancoverde: "Sapevamo che erano una squadra da Champions League, come le altre squadre che abbiamo affrontato in precampionato. È vero che sono una squadra esperta, avendo giocato di recente una finale di Champions League. Il lavoro è stato fatto e il precampionato è andato bene. Partiamo con sensazioni positive in vista dell'inizio della Liga. Quella con la Real Sociedad sarà na partita impegnativa, come queste ultime tre contro squadre di categorie superiori. La squadra è pronta e desiderosa di scendere in campo, anche in casa. Abbiamo l'ambizione di iniziare bene, soprattutto con i nostri tifosi al nostro fianco".

Chiamata ai tifosi per la Real Sociedad

Il terzino sinistro ha anche parlato di come sta vivendo queste prime settimane da giocatore del Betis: "L'ho detto fin dal primo giorno, ho notato che gruppo fantastico abbiamo, l'atmosfera familiare sia in campo che fuori. Un nuovo giocatore apprezza sempre questo tipo di supporto e quello del resto della squadra fin dall'inizio. Non vediamo l'ora che arrivi la prossima settimana e di giocare in uno stadio pieno per conquistare quei tre punti, che sono molto importanti per iniziare bene la stagione".