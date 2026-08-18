Come diversi giorni a questa parte Il Messaggero continua a fare il punto sulla strategia di mercato della Roma, che ha messo le mani su Rodrigo Mora ed è piuttosto avanti su Malick Fofana. Al contempo, Gian Piero Gasperini è ancora alla ricerca di un back-up di Wesley, che in questo momento non c'è nella rosa giallorossa. Ed ecco perché continuano le rincorse verso il Tottenham (Destiny Udogie), l’Inter (Luis Henrique) e il Torino (Alessio Cacciamani). Tre esterni, di cui uno, Udogie, con caratteristiche più difensive, e lui sarebbe il profilo perfetto per Gasp, avendo già Wesley che agisce quasi da ala.

Luis Henrique è stato adattato come esterno a tuttafascia, sa giocare a destra e sinistra e anche alto. Per Cacciamani, lo stesso discorso, solo che il Torino avanza richieste molto alte e a Trigoria si valuta solo un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni. Discorso avviato con il Tottenham, che ha già perso Djed Spence, finito all’Inter e la cosa, infatti, ha fatto pendere la bilancia per il brasiliano, che a Milano rischia di non giocare come vorrebbe e spinge per trasferirsi nella Capitale.