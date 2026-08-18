Lo scorso 9 agosto, giorno del suo primo allenamento alla Pinetina dopo le vacanze post-Mondiali, Lautaro Martinez aveva manifestato la sua felicità per essere tornato a casa "con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre" che lo hanno contraddistinto nel corso dei suoi otto anni all'Inter. Caratteristiche che il capitano dei nerazzurri si porterà dietro anche nella nona stagione a Milano, come ha voluto ribadire oggi con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Immagini che raccontano il Toro impegnato nel lavoro quotidiano verso l'esordio in campionato contro il Monza. "Ready to play', 'pronto a giocare', il messaggio che a un certo punto compare nel video. Non che ci fosse qualche dubbio, ma l'argentino ha fatto capire che sabato prossimo, a San Siro, non vuole restare a guardare dalla panchina i compagni di squadra.