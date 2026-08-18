Lo scorso 9 agosto, giorno del suo primo allenamento alla Pinetina dopo le vacanze post-Mondiali, Lautaro Martinez aveva manifestato la sua felicità per essere tornato a casa "con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre" che lo hanno contraddistinto nel corso dei suoi otto anni all'Inter. Caratteristiche che il capitano dei nerazzurri si porterà dietro anche nella nona stagione a Milano, come ha voluto ribadire oggi con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. Immagini che raccontano il Toro impegnato nel lavoro quotidiano verso l'esordio in campionato contro il Monza. "Ready to play', 'pronto a giocare', il messaggio che a un certo punto compare nel video. Non che ci fosse qualche dubbio, ma l'argentino ha fatto capire che sabato prossimo, a San Siro, non vuole restare a guardare dalla panchina i compagni di squadra.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:05 In attesa dell'esordio, Spence ha scelto il numero di maglia
- 14:50 Real Madrid, Mourinho si presenta: "Nel 2010 mi sentivo al top, ora..."
- 14:35 Catania-Inter U23 affidata all'arbitro Spina di Barletta
- 14:21 Simeone esalta Romero: "Ha gli stessi valori dell'Atletico Madrid"
- 14:07 Dall'ipotesi Inter alla scelta Como, Chalobah: "Fabregas fondamentale"
- 13:53 From UK - Il Liverpool deve cedere per rinforzarsi. Jones e Chiesa in lista uscite
- 13:39 SM - Mercato Inter, il punto su Jones, Esposito e Luis Henrique
- 13:25 Sky - Inter-Monza: dubbio Lautaro, Pio al 99% titolare. Spence...
- 13:11 Inter-Esposito, si avvicina il rinnovo. Intesa quasi raggiunta: i dettagli
- 12:55 Lautaro carico in vista dell'esordio contro il Monza: "Pronto per giocare"
- 12:42 Catania-Inter U23, al via la prevendita per l'esordio stagionale in campionato
- 12:28 Il Messaggero - Due ex nerazzurri per l'attacco della Lazio: il punto
- 12:24 Il Tempo - Roma, Luis Henrique piace a Gasperini. Ma altri sono più funzionali
- 12:11 Romano: "Ausilio prepara l'assalto a Jones. E ha Curtis come alleato"
- 12:00 MILAN SPENDACCIONE, ma non basta. L'INTER resta SUPERIORE a TUTTI in ITALIA: i motivi per crederlo
- 11:55 Il messaggio di Thomas Berenbruch all'Inter: "Grazie"
- 11:44 PODCAST - Di Marzio: "Roma, Luis Henrique profilo particolarmente gradito a D'Amico"
- 11:29 Corsera - L'Inter prepara l'offerta per Jones. Chivu ha un sogno
- 11:16 Il Messaggero - Vice Wesley, Luis Henrique il favorito grazie a... Spence
- 11:02 TS - Mercato Roma: Mora, Fofana e poi Luis Henrique? Difficile. Occhio a nuove proposte
- 10:48 CdS - Icardi-Lazio, nuovi contatti e una deadline. Maurito aspetta che...
- 10:34 TS - Jones-Inter con una proposta alla Spence: la strategia dei nerazzurri
- 10:20 La Roma adesso deve scegliere: Malick Fofana o Luis Henrique
- 10:06 TS - Inter, per la punta serve un'uscita importante: c'è un tris di nomi, ma...
- 09:52 TS - Attacco Inter, un'estate senza gol. Ma col Monza sarà tandem Pio-Bonny
- 09:38 CdS - Attacco Inter col Monza, in tre per due maglie. Spence assente?
- 09:24 CdS - Inter, la vera forza è la vecchia guardia: sei giocatori su cui poggia lo spogliatoio
- 09:10 CdS - Luis Henrique-Roma solo a titolo definitivo. Discorsi rinviati, ma...
- 08:56 CdS - L'ultimo segnale social di Jones all'Inter: è la priorità. Punta? Ecco i tempi
- 08:42 GdS - Inter-Monza, per Thuram dal 1' si fa complicata. Lautaro? Difficile tenerlo fuori, ma...
- 08:28 GdS - Via Luis Henrique, poi l'assalto a Jones. E a un nuovo esterno: il profilo
- 08:14 Akanji: "Inter, in Champions senza paura. Ecco in cosa ci aiuterà Stones"
- 08:00 16esimi Coppa Italia: Palermo, Cremonese, Pisa e Sassuolo le ultime qualificate
- 00:00 Curtis come Benjamin
- 23:55 Sky - Esposito-Cagliari, è strappo: anche il Torino alla finestra
- 23:50 Alexis Sanchez, primo allenamento con il Montreal: giovedì l'esordio?
- 23:25 SM - Lazio, trattativa difficile per Icardi. Resta viva la pista Pinamonti
- 23:05 Inter-Jones, si studia la nuova strategia: call con gli agenti nelle ultime ore
- 22:53 In Argentina - Milan e Inter su Delgado: nei prossimi giorni le offerte formali
- 22:35 Tacchinardi: "Inter superiore a tutte in Serie A. Juve in seconda fila"
- 22:21 Sassuolo, Aquilani: "Pinamonti e Thorstvedt hanno chiesto di andare via"
- 22:07 Juve, Spalletti: "Non possiamo spendere tantissimo come altre squadre"
- 21:53 Maxi-offerta dall'Arabia per Agoumé. L'Inter osserva interessata
- 21:39 Calhanoglu difende la Serie A: "Top 3 al mondo, le critiche arrivano da fuori"
- 21:24 Lazio, idea Icardi: proseguono i dialoghi tra le parti
- 21:10 Il giocatore perfetto secondo Calhanoglu: Ronaldo, Messi e... Juninho
- 20:55 La Roma spinge per Mora e Fofana. Luis Henrique è un'alternativa
- 20:40 Seedorf: "Vi racconto perché ho preferito l'Inter al Manchester United"
- 20:25 Calhanoglu: "Ci davano per morti, ora vogliamo vincere ancora. Inzaghi..."
- 20:12 Sky - Inter, Curtis Jones slegato dal destino di Luis Henrique. E la Roma...
- 19:58 UFFICIALE - Avellino, preso Berenbruch dall'Inter: i dettagli
- 19:45 Juve, Elkann: "Scudetto? La nostra ambizione sarà sempre la vittoria"
- 19:30 Pancaro: "Lazio, Frattesi ottimo acquisto. Icardi lo sarebbe, però..."
- 19:15 Foschi sulle seconde squadre: "Bisogna farle con soli italiani. E sull'Inter..."
- 19:00 Rivivi la diretta! ASSALTO a JONES, occhio a MISTER X se va via LUIS HENRIQUE. ESTERNO o QUINTA PUNTA: il PIANO
- 18:51 Lazio, Gattuso: "Frattesi mezzala di inserimento, io lo vedo così"
- 18:36 Sky - Inter-Monza, Thuram recuperato: il francese con Esposito in attacco
- 18:22 Malagò senza pace: ora la Procura del CONI chiede indagine alla FIGC
- 18:07 Di Napoli: "Inter la più forte in A. Trovatemi una squadra con quel centrocampo e attacco..."
- 17:53 Calcio italiano in crisi, Cabrini: "La FIGC deve imporsi, ci vuole una svolta"
- 17:38 Monza, intervento chirurgico per Pessina: ora inizia l'iter riabilitativo
- 17:24 Jones-Inter, ormai si tratta di capire quando. Lynch: "L'offerta sta arrivando"
- 17:09 Monza, alta l'attesa per la gara con l'Inter: meno di 1000 biglietti disponibili
- 16:55 E se fosse Chiesa il sostituto di Luis Henrique? Tutti i pro e i contro
- 16:42 Martorelli: "Scudetto, ecco perché l'Inter è favorita"
- 16:28 San Siro, cambiano le modalità di accesso: il nuovo assetto
- 16:15 fcinMassolin vicino al rientro, Spence lavora a parte
- 16:14 Transfermarkt - Spence sul podio dei calciatori inglesi più costosi della A
- 15:59 Inter, Roma e Napoli: boom di abbonamenti dei tifosi. Exploit del Genoa
- 15:44 Roma, si torna al lavoro su Fofana. Luis Henrique ora è in stand-by