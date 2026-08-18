Marcus Thuram è tornato nel gruppo, si potrebbe dire parafrasando il titolo di un vecchio libro. La notizia era nota già da ieri e viene confermata oggi dalla Gazzetta dello Sport. Ora la compagnia a disposizione di Cristian Chivu è al completo, anche se il ritardo di condizione del francese rende oggi molto complesso un suo reintegro dal 1' nella formazione che affronterà il Monza sabato prossimo.

Spera invece di accorciare i tempi Lautaro Martinez, per poterci essere immediatamente. "Filosoficamente, è sempre difficile tenere fuori il capitano, ma l'allenatore non è il tipo da prendere rischi inutili, per questo la decisione è rimandata alla fine", si legge ancora sulla rosea.