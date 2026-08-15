Manca sempre meno al via della Serie C 2026/2027: a otto giorni dall'inizio del campionato il mercato è ancora nel vivo e il Catania ne approfitta. La squadra siciliana ospiterà l'Inter U23 nella prima giornata, il 23 agosto. In queste ore i rossazzurri han definito l'arrivo in prestito di Flavio Russo. Catanese di nascita, Russo è cresciuto nelle giovanili degli Elefanti, prima di passare al Sassuolo. Dopo tre prestiti non semplici in Serie B con Cesena, Entella e Pescara, ora il classe 2004 proverà a fare meglio nel girone C di Serie C, in una squadra con ambizioni sicuramente di vertice.