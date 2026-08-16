Il rotondo successo contro l'Avellino fornisce tanta fiducia al Monza. I biancorossi tra una settimana faranno il loro ritorno in massima serie nella sfida di San Siro contro l'Inter. Nella gara di Coppa Italia sono apparsi davvero ispirati Forson e Cutrone, oltre a Varela, che ha dimostrato già un'ottima condizione. Il calciomercato è ancora aperto e la sfida contro l'Inter si avvicina. Nel frattempo alcune voci di mercato riferiscono di un Juric fortemente intenzionato a trattenere Colpani. Negli scorsi mesi sembrava vicino all'addio, ora potrebbe diventare il punto di forza del club brianzolo. E in serata è arrivata la notizia di Sky: vicino lo scambio tra Monza e Pisa. Touré in biancorosso, Petagna in Toscana.