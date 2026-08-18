Saranno Pio Esposito, Bonny e Lautaro a giocarsi una maglia dal 1' per Inter-Monza di sabato. Tre giocatori per due posti, come riporta oggi il Corriere dello Sport, con l'argentino che scalpita ed è complicato da tenere fuori. Non sarà certamente titolare Marcus Thuram, rientrato ieri definitivamente in gruppo. Lavorerà a pieno ritmo questa settimane e verrà convocato, ma non sarà nel tandem d'attacco.

Sta invece svolgendo un programma personalizzato Djed Spence, che deve riatletizzarsi dopo il Mondiale. Probabile stia fuori col Monza per poi essere a disposizione contro il Cagliari. A destra giocherà Diouf, reduce da un ottimo pre-campionato.