L'Inter ha deciso di puntare su Djed Spence per colmare il buco lasciato in rosa dalla partenza di Real Madrid. L’operazione si è chiusa per una cifra di circa 30 milioni di euro più bonus, con gli Spurs che inizialmente, dopo il Mondiale, partivano da una richiesta vicina ai 40 milioni. Il laterale inglese ha firmato un contratto fino al 2031.

Una cifra che, considerando il rendimento del giocatore e soprattutto le prestazioni offerte con la nazionale inglese durante il Mondiale, ha fatto discutere anche in patria. A commentare l’operazione è stato anche Alan Hutton, ex difensore del Tottenham, intervenuto ai microfoni di Boyle Sports.

“Chelsea, Liverpool e Manchester United avrebbero potuto prendere Spence”, ha sottolineato Hutton, evidenziando come l’investimento richiesto dall’Inter non fosse proibitivo rispetto alle cifre circolate per altri giocatori durante questa sessione di mercato. “L’Inter lo ha acquistato per 30 milioni. Com’è possibile che club come Chelsea, Liverpool o United non lo abbiano preso in considerazione per quella cifra?”, si è chiesto l’ex terzino.