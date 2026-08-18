Per qualche settimana il nome di Trevor Chalobah è stato accostato con insistenza all'Inter, che aveva già il sì del giocatore e doveva semplicemente farsi avanti con il Chelsea per trovare un accordo sul prezzo di cessione. Il Como, rivale in questa trattativa, si era persino fatto da parte per non intralciare i piani nerazzurri, poi cambiati con la decisione di ingaggiare a parametro zero John Stones e la conferma (forzata) di Benjamin Pavard che hanno reso full il reparto arretrato. Via libera dinque ai lariani per il classe '99 inglese, che alla BBC ha raccontato il suo trasferimento dopo una vita al Chelsea (con breve pausa in prestito al Crystal Palace), partendo dal gancio che l'ha convinto ad accettare, vale a dire Cesc Fabregas:

"Lui è stato fondamentale. Mi ha spiegato cosa voleva, come vede il club e come pensa che io possa inserirmi in questa squadra e come posso dare il mio contributo, grazie alla mia esperienza, alla mia fisicità e alle mie doti di leadership. Non è stata una decisione presa dall'oggi al domani, è stata una scelta ponderata e difficile - ha spiegato il centrale -. Ma ho pensato, come ho detto, alla traiettoria di questo club e alla direzione che sta prendendo, e dopo aver parlato con l'allenatore, e al desiderio di far parte di questa storia. Sono davvero entusiasta di questo nuovo capitolo della mia bellissima storia che ho vissuto finora".