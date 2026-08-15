Non è un sabato qualunque. È questo il messaggio pubblicato dal Betis sul proprio profilo X per accendere l’attesa in vista dell’amichevole contro l’Inter. Il club spagnolo ha voluto così sottolineare l’importanza della sfida, alimentando l’entusiasmo in vista dell’appuntamento. La gara è in programma questa sera alle 19:30 a Bari, dove nerazzurri e biancoverdi si affronteranno in un test che rappresenta un’ulteriore occasione per mettere minuti nelle gambe e verificare la condizione della squadra. L’Inter si prepara dunque a scendere in campo davanti al pubblico barese, mentre il Betis ha già iniziato a caricare l’ambiente sui social. Poche parole, ma un messaggio chiaro: per gli spagnoli, quella di questa sera non sarà una semplice amichevole.

No es un sábado cualquiera #InterRealBetis pic.twitter.com/ruidWBKkcY — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 15, 2026