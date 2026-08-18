Tre partite, tre pareggi. Verdetti tutti in sospeso per i primi tre match di playoff di qualificazione alla prossima Champions League. Finisce 1-1 al Sukru Saracoglu tra Fenerbahçe e Olympique Lione: a passare in vantaggio sono i transalpini con la prima rete con la sua nuova maglia per l'ex juventino Lois Openda, alla quale replica ad inizio ripresa Mason Greenwood. Spazio negli ultimi minuti di gioco per Romelu Lukaku.
Parttia decisamente divertente a Zagabria dove la Dinamo e il Viking Stavanger si scatenano nel primo tempo, dove i croati trovano il doppio vantaggio in pochi minuti grazie alle reti di Dion Beljo e Mateo Lisica e i norvegesi riequilibrano la situazione con Peter Christansen prima e Zlatko Tripic poi. Reti bianche, infine, tra Levski Sofia e AEK Atene in Bulgaria: per queste sei squadre è ancora tutto in bilico, il destino si deciderà tra una settimana.
Fenerbahçe - Olympique Lione 1-1
Levski Sofia - AEK Atene 0-0
Dinamo Zagabria - Viking Stavanger 2-2
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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