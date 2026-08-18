Dopo una lunga ricerca, la Juventus ha trovato il suo nuovo portiere: si tratta di Guglielmo Vicario, che arriva dal Tottenham in prestito gratuito fino al 30 giugno 2027. L'accordo trovato con gli Spurs prevede, inoltre, la facoltà da parte del club bianconero di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del portiere della nazionale italiana per otto milioni di euro, un corrispettivo che potrà aumentare, nel corso della durata del contratto, per un ammontare non superiore ai due milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 16:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.