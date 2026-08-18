Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'avvocato e procuratore Dario Canovi ha parlato dei temi legati all'inizio del prossimo campionato di Serie A. Nello specifico, uno degli agenti più esperti del pallone italiano ha offerto la propria visione della corsa Scudetto: "Vedo l'Inter davanti a tutti, mentre non credo che il Napoli sia meglio delle altre. La Roma per esempio ha un fattore in più, ossia Gasperini, uno dei migliori allenatori d'Europa. La differenza la può fare lui, anche perché al momento la rosa, tranne qualche inserimento, è già abituata ai suoi metodi. La vedo attrezzata per poter essere la seconda della classe".