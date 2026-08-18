Diego Pablo Simeone non nasconde la sua soddisfazione per l'ingaggio di Cristian Romero, colpo dell'Atletico Madrid arrivato battendo una concorrenza prestigiosa, rappresentata da Inter e Barcellona, grazie all'accordo trovato con il Tottenham per 40 milioni di euro, bonus inclusi: "Ha leadership, forza, qualità, personalità e senso di appartenenza. È un calciatore che ha tutti quei valori che lo identificano con l'Atlético Madrid", ha detto il Cholo parlando ai giornalisti nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi, alla vigilia del match contro il Malaga, che segnerà l'esordio dei colchoneros nella Liga 2026-27
Sezione: News / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 14:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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