Attraverso un video pubblicato sul profilo Facebook del Vado Ligure, il giocatore dei savonesi Lorenzo Malanca ha commentato brevemente la vittoria conseguita ai rigori contro l'Inter U23 in occasione del primo turno preliminare di Coppa Italia Serie C.

Vado Ligure, Malanca commenta la vittoria contro i nerazzurri

"C'è grande soddisfazione per questa vittoria. Loro erano chiaramente una squadra molto compatta e molto forte. Noi siamo riusciti a tenere botta per quanto riguarda i loro sviluppi offensivi. Nel secondo tempo, nonostante un nostro calo, abbiamo reagito".