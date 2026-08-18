A cinque giorni dal via del campionato di Serie C, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi è ancora un cantiere aperto. Nel primo mese e mezzo di trattative, i nerazzurri si sono concentrati soprattutto sui rinnovi di contratto per blindare i migliori prospetti in uscita dal vivaio. Come ricorda l'edizione milanese del Corriere della Sera, Stefano Vecchi ha lavorato in ritiro con una squadra molto giovane, arricchita da un gruppo di calciatori laureatisi campioni d’Italia con l’Under 18 e pronti a vivere una stagione facendo la spola tra Primavera e Serie C.

Sono andati via alcuni pezzi pregiati, come Thomas Berenbruch ufficializzato ieri come nuovo giocatore dell'Avellino, e altri potrebbero salutare come Jamal Iddrissou che è cercato dal Modena che potrebbe regalargli una vetrina da protagonista in Serie B. In caso di partenza del ragazzo visto con la prima squadra di Cristian Chivu durante la preparazione estiva, verrebbe accelerata la ricerca di un attaccante d’esperienza, dopo il mancato riscatto di Antonino La Gumina. C’è ancora uno slot per un fuoriquota a disposizione e l’Inter si sta guardando attorno per consegnare a Vecchi un rinforzo funzionale alle esigenze sue e della squadra.