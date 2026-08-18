E' già un momento complicato per la Lazio. Eliminata in Coppa Italia al primo turno contro il Mantova, dopo essere stata la finalista dell'edizione precedente, con un mercato ancora in piena evoluzione. Particolarmente in attacco, come si legge sul Corriere dello Sport.

"Icardi è la soluzione più affascinante per garantire a Gattuso un centravanti di nome e valore, la più idonea e opportuna visto il momento storico, forse anche la più fattibile essendo libero - si legge - . Ci sono stati contatti anche ieri dopo la débâcle col Mantova. Maurito a 33 anni vuole tornare in Italia e ha aperto alla Lazio. Va trovata la quadra economica. Lotito non si sarebbe ancora spinto fino a 3 milioni più bonus, proposta che Icardi potrebbe accettare riducendo drasticamente gli ultimi ingaggi. Va concordata la scadenza di contratto, la richiesta è almeno un triennale. In più le commissioni. La Lazio chiede a Mauro una decisione in settimana, il rischio è che voglia valutare gli ultimi giorni di mercato, potrebbero spuntare occasioni improvvise, economicamente superiori o magari di squadre che giocano le Coppe. Per adesso ha rifiutato l’Olympiakos. Il Betis è dato in corsa. In ballo restano club brasiliani e messicani. Il Como non ha affondato. Altri club italiani potrebbero muoversi appena si sbloccherà l’ultimo giro di valzer dei centravanti".