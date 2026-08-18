Completato l'affare Rodrigo Mora con il Porto, la Roma, nei prossimi giorni, concentrerà i propri sforzi su un nuovo acquisto, se non due, nel caso in cui dovesse uscire Matias Soulé. La priorità è sempre la stessa: rinforzare la fascia sinistra. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel suo podcast per Tuttomercatoweb.com: "C'è spazio ancora, in casa Roma, almeno per un'operazione, che può essere anche raddoppiata a seconda di qualche uscita. Si parla tanto, ma arriverà un secondo giocatore con quelle caratteristiche, ovvero un giocatore alla Malik Fofana? L'opzione potrebbe essere portata avanti soprattutto nel caso in cui ci sia un'uscita, e l'indiziato è Soulé Non sono così convinto, ma magari sbaglio io. Penso invece che la Roma debba prendere un esterno tutta fascia perché Rodrigo Mora non è un esterno tutta fascia, quindi sicuramente adesso la priorità della Roma è prendere l'esterno a sinistra: per Udogie mi risulta che non ci siano possibilità in questo momento perché il giocatore a oggi pensa di potersi giocare le sue carte al Tottenham dopo la partenza di Spence".

Cacciamani o Luis Henrique

Secondo Di Marzio, le attenzioni del club giallorosso stanno andando su due profili su tutti: "Le attenzioni della Roma sono concentrate al momento su due profili uno è Cacciamani, l'esterno del Torino che la Roma ha trattato qualche settimana fa: il Toro non ha accettato i 12 milioni di euro offerti dalla Roma, ma la stessa Roma potrebbe rilanciare. L'altro è invece Luis Henrique dell'Inter, che Tony D'Amico gradisce particolarmente. Il brasiliano ha sempre avuto tante richieste, anche a gennaio, in particolare dal Bournemouth che mise sul tavolo 30 milioni di euro".

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