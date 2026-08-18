Si avvicina il rinnovo di Francesco Pio Esposito con l'Inter. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’accordo, su cui le parti stavano lavorando da tempo, è quasi fatto: l'attaccante percepirà un ingaggio intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione, ritoccato rispetto al precedente stipendio, fino al 2031. "Mancano ancora dei passaggi, ma l'intesa è alle fasi finali", ha aggiunto l'esperto di mercato. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 13:11
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.