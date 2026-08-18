Si avvicina il rinnovo di Francesco Pio Esposito con l'Inter. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’accordo, su cui le parti stavano lavorando da tempo, è quasi fatto: l'attaccante percepirà un ingaggio intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione, ritoccato rispetto al precedente stipendio, fino al 2031. "Mancano ancora dei passaggi, ma l'intesa è alle fasi finali", ha aggiunto l'esperto di mercato.