Si è svolta oggi, nella sala riunioni della 'Ciudad Real Madrid', la cerimonia di presentazione a porte chiuse di José Mourinho come nuovo allenatore del Real Madrid. Il presidente Florentino Pérez ha dato il benvenuto allo Special One, che si è legato ai blancos per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. Dopo le firme di rito, Mou ha ricevuto in dono una replica dello stadio Bernabeu, un orologio e una maglia con il suo nome. L'evento si è svolto alla presenza anche del presidente onorario, José Martínez Pirri.

"Dal punto di vista professionale, il Real Madrid è il top della carriera. Dopodiché, a livello affettivo ed emozionale, è come tornare a casa: è persino meglio della prima volta che sono venuto. Quella volta avevo la sensazione di aver raggiunto il top come allenatore. Ora è più emozionante - ha detto Mourinho alla tv ufficiale del club spagnolo ricordando il suo arrivo al Madrid nel 2010 -. Sono uno di voi (ai tifosi del Real Madrid, ndr). Lo sono sempre stato, fin da quando me ne sono andato. Lavorare per il Real Madrid significa molto per me. La responsabilità di lavorare per questo club è fondamentale, una massima che tutti a Valdebebas devono sentire".