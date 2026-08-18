In attesa di aggiornamenti di mercato su Jones e Luis Henrique, l'Inter blinda Pio Esposito con il rinnovo di contratto Tutti i dettagli sull'accordo. Scelto il numero di maglia di Spence, mentre Chivu prepara l'esordio ufficiale contro il Monza. Lautaro scalpita. 

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Sezione: Focus / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 17:52
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.