La Serie A è pronta a ripartire nel prossimo fine settimana e con lei anche le previsioni su chi vincerà il massimo campionato calcistico nazionale. L’Inter campione d’Italia in carica gode naturalmente dei favori dei pronostici: anche su Betitaly i nerazzurri sono davanti a tutti e pronti a riconquistare lo scudetto. Secondo l’operatore, la formazione lombarda è proposta a 2.00, a testimonianza di come ci sia un gap importante con le altre. Dietro resistono in poche, ovvero il Napoli, che dal 2023 ha vinto ben due titoli. I partenopei sono a 5.50 e precedono la Juventus a 6.00 e il Milan a 6.50.

La Roma, giunta terza lo scorso anno, è listata a 8.00, mentre il Como, che si era piazzato al quarto posto, è dato a 20.00. Più staccata l’Atalanta di Sarri a 40.00. La nuova Fiorentina di Grosso resiste a 80.00. Per tutte le altre non sembrano esserci troppe chance e sono tutte a quota 100.00. Tra queste ci sono anche Bologna e Lazio, che si affronteranno proprio nel primo turno allo stadio Dall’Ara oltre che al Lecce. Insieme a loro ci sono le restanti squadre di Serie A, ovvero Cagliari, Venezia, Monza, Frosinone, Torino, Udinese, Sassuolo, Genoa e Parma