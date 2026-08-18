Intervistato da Il Mattino, l'ex calciatore e oggi opinionista DAZN, Dario Marcolin, ha proposto la propria griglia nella corsa Scudetto che inizierà il prossimo weekend: "Inter e Napoli sono le due favorite per la vittoria dello Scudetto. Per le altre servirà capire come si integreranno gli acquisti e le mosse dei singoli allenatori".

Quando si riferisce alle altre, Marcolin intendeJuventus, Milan, Roma e Como: "I bianconeri con Spalletti partiranno forte, daranno del filo d torcere a tutti. Per quanto riguarda il Milan, sono curioso di vedere a cosa porterà questo cantiere aperto, anche se Amorim è un'incognita. Il mercato ha dato una mano alla Roma e a Gasperini ma la Champions può togliere qualcosa. Il Como adesso non può più nascondersi: da outsider, i lariani si candidano a essere una solida realtà".

Sezione: News / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 20:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.