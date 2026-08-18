Intervistato da Il Mattino, l'ex calciatore e oggi opinionista DAZN, Dario Marcolin, ha proposto la propria griglia nella corsa Scudetto che inizierà il prossimo weekend: "Inter e Napoli sono le due favorite per la vittoria dello Scudetto. Per le altre servirà capire come si integreranno gli acquisti e le mosse dei singoli allenatori".

Quando si riferisce alle altre, Marcolin intendeJuventus, Milan, Roma e Como: "I bianconeri con Spalletti partiranno forte, daranno del filo d torcere a tutti. Per quanto riguarda il Milan, sono curioso di vedere a cosa porterà questo cantiere aperto, anche se Amorim è un'incognita. Il mercato ha dato una mano alla Roma e a Gasperini ma la Champions può togliere qualcosa. Il Como adesso non può più nascondersi: da outsider, i lariani si candidano a essere una solida realtà".