Le versioni sul possibile collegamento tra l'addio a Luis Henrique e l'innesto di Curtis Jones sono contrastanti, sui quotidiani sportivi. Secondo il Corriere dello Sport, ad esempio, l'arrivo del centrocampista del Liverpool non dipende da quel che accadrà all'esterno brasiliano, in lista partenti a poco più di un anno dal suo arrivo a Milano.
"L’operazione con la Roma è stata messa in piedi ed è arrivata anche l’apertura del brasiliano al trasferimento nella Capitale - si legge -. Ma il club giallorosso ha dato la precedenza all’esterno offensivo, rinviando i discorsi per quello a tutta fascia. In ogni caso, per chiudere, l’Inter vuole che la valutazione dell'ex-Marsiglia si avvicini a quota 30 milioni ed è difficile immaginare che sia sufficiente un prestito con semplice diritto di riscatto".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:16 Il Messaggero - Vice Wesley, Luis Henrique il favorito grazie a... Spence
- 11:02 TS - Mercato Roma: Mora, Fofana e poi Luis Henrique? Difficile. Occhio a nuove proposte
- 10:48 CdS - Icardi-Lazio, nuovi contatti e una deadline. Maurito aspetta che...
- 10:34 TS - Jones-Inter con una proposta alla Spence: la strategia dei nerazzurri
- 10:20 La Roma adesso deve scegliere: Malick Fofana o Luis Henrique
- 10:06 TS - Inter, per la punta serve un'uscita importante: c'è un tris di nomi, ma...
- 09:52 TS - Attacco Inter, un'estate senza gol. Ma col Monza sarà tandem Pio-Bonny
- 09:38 CdS - Attacco Inter col Monza, in tre per due maglie. Spence assente?
- 09:24 CdS - Inter, la vera forza è la vecchia guardia: sei giocatori su cui poggia lo spogliatoio
- 09:10 CdS - Luis Henrique-Roma solo a titolo definitivo. Discorsi rinviati, ma...
- 08:56 CdS - L'ultimo segnale social di Jones all'Inter: è la priorità. Punta? Ecco i tempi
- 08:42 GdS - Inter-Monza, per Thuram dal 1' si fa complicata. Lautaro? Difficile tenerlo fuori, ma...
- 08:28 GdS - Via Luis Henrique, poi l'assalto a Jones. E a un nuovo esterno: il profilo
- 08:14 Akanji: "Inter, in Champions senza paura. Ecco in cosa ci aiuterà Stones"
- 08:00 16esimi Coppa Italia: Palermo, Cremonese, Pisa e Sassuolo le ultime qualificate
- 00:00 Curtis come Benjamin
- 23:55 Sky - Esposito-Cagliari, è strappo: anche il Torino alla finestra
- 23:50 Alexis Sanchez, primo allenamento con il Montreal: giovedì l'esordio?
- 23:25 SM - Lazio, trattativa difficile per Icardi. Resta viva la pista Pinamonti
- 23:05 Inter-Jones, si studia la nuova strategia: call con gli agenti nelle ultime ore
- 22:53 In Argentina - Milan e Inter su Delgado: nei prossimi giorni le offerte formali
- 22:35 Tacchinardi: "Inter superiore a tutte in Serie A. Juve in seconda fila"
- 22:21 Sassuolo, Aquilani: "Pinamonti e Thorstvedt hanno chiesto di andare via"
- 22:07 Juve, Spalletti: "Non possiamo spendere tantissimo come altre squadre"
- 21:53 Maxi-offerta dall'Arabia per Agoumé. L'Inter osserva interessata
- 21:39 Calhanoglu difende la Serie A: "Top 3 al mondo, le critiche arrivano da fuori"
- 21:24 Lazio, idea Icardi: proseguono i dialoghi tra le parti
- 21:10 Il giocatore perfetto secondo Calhanoglu: Ronaldo, Messi e... Juninho
- 20:55 La Roma spinge per Mora e Fofana. Luis Henrique è un'alternativa
- 20:40 Seedorf: "Vi racconto perché ho preferito l'Inter al Manchester United"
- 20:25 Calhanoglu: "Ci davano per morti, ora vogliamo vincere ancora. Inzaghi..."
- 20:12 Sky - Inter, Curtis Jones slegato dal destino di Luis Henrique. E la Roma...
- 19:58 UFFICIALE - Avellino, preso Berenbruch dall'Inter: i dettagli
- 19:45 Juve, Elkann: "Scudetto? La nostra ambizione sarà sempre la vittoria"
- 19:30 Pancaro: "Lazio, Frattesi ottimo acquisto. Icardi lo sarebbe, però..."
- 19:15 Foschi sulle seconde squadre: "Bisogna farle con soli italiani. E sull'Inter..."
- 19:00 Rivivi la diretta! ASSALTO a JONES, occhio a MISTER X se va via LUIS HENRIQUE. ESTERNO o QUINTA PUNTA: il PIANO
- 18:51 Lazio, Gattuso: "Frattesi mezzala di inserimento, io lo vedo così"
- 18:36 Sky - Inter-Monza, Thuram recuperato: il francese con Esposito in attacco
- 18:22 Malagò senza pace: ora la Procura del CONI chiede indagine alla FIGC
- 18:07 Di Napoli: "Inter la più forte in A. Trovatemi una squadra con quel centrocampo e attacco..."
- 17:53 Calcio italiano in crisi, Cabrini: "La FIGC deve imporsi, ci vuole una svolta"
- 17:38 Monza, intervento chirurgico per Pessina: ora inizia l'iter riabilitativo
- 17:24 Jones-Inter, ormai si tratta di capire quando. Lynch: "L'offerta sta arrivando"
- 17:09 Monza, alta l'attesa per la gara con l'Inter: meno di 1000 biglietti disponibili
- 16:55 E se fosse Chiesa il sostituto di Luis Henrique? Tutti i pro e i contro
- 16:42 Martorelli: "Scudetto, ecco perché l'Inter è favorita"
- 16:28 San Siro, cambiano le modalità di accesso: il nuovo assetto
- 16:15 fcinMassolin vicino al rientro, Spence lavora a parte
- 16:14 Transfermarkt - Spence sul podio dei calciatori inglesi più costosi della A
- 15:59 Inter, Roma e Napoli: boom di abbonamenti dei tifosi. Exploit del Genoa
- 15:44 Roma, si torna al lavoro su Fofana. Luis Henrique ora è in stand-by
- 15:30 Nico Paz chiarisce: "Volevo solo restare al Como, qui sono felice"
- 15:15 Milan, Mario Gila: "Ho voluto fortemente i rossoneri, per me un sogno"
- 15:01 Joao Cancelo-Barcellona, atto terzo: "O giocavo qui o restavo fermo"
- 14:46 Berenbruch brucia le tappe: il ragazzo è già arrivato ad Avellino
- 14:32 Khalaili subito via dal Palace? Goren: "Ne parleremo al momento"
- 14:17 L'ag. di Khalaili: "Niente Inter? Abbiamo riso. Ma i nerazzurri erano al top"
- 14:04 Coppa Italia Serie C: i rigori puniscono Inter, Juventus e Atalanta
- 13:50 Sky - Thuram, allenamento in gruppo: è a disposizione per il Monza
- 13:40 Jones, tutto per l'Inter. E la distanza col Liverpool è ai minimi termini
- 13:37 Galante: "Inter già quasi pronta. Magari per alzare il livello..."
- 13:23 SM - Il Modena si fa avanti con l'Inter per Iddrissou
- 13:09 Il Monza prova a rinforzarsi in vista dell'Inter: due discorsi con la Juventus
- 12:55 UFFICIALE - Nuovo acquisto per la Juventus: Jhon Lucumì
- 12:46 Il Messaggero - Lazio-Mantova: 5,5 all'incolpevole Frattesi
- 12:38 Lazio, la Curva attacca: "Benvenuto Frattesi, stic...i di Frattesi. L'obiettivo..."
- 12:27 L'agente di Perisic: "L'Inter? Non si muove nulla. Attendiamo"
- 12:14 SM - Luis Henrique, c'è distanza tra Roma e Inter. Previsti nuovi contatti
- 12:00 videoLa SETTIMANA di CURTIS JONES all'INTER. Lui legato a LUIS HENRIQUE? Ecco la verità