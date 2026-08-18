Le versioni sul possibile collegamento tra l'addio a Luis Henrique e l'innesto di Curtis Jones sono contrastanti, sui quotidiani sportivi. Secondo il Corriere dello Sport, ad esempio, l'arrivo del centrocampista del Liverpool non dipende da quel che accadrà all'esterno brasiliano, in lista partenti a poco più di un anno dal suo arrivo a Milano.

"L’operazione con la Roma è stata messa in piedi ed è arrivata anche l’apertura del brasiliano al trasferimento nella Capitale - si legge -. Ma il club giallorosso ha dato la precedenza all’esterno offensivo, rinviando i discorsi per quello a tutta fascia. In ogni caso, per chiudere, l’Inter vuole che la valutazione dell'ex-Marsiglia si avvicini a quota 30 milioni ed è difficile immaginare che sia sufficiente un prestito con semplice diritto di riscatto".