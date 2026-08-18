Malick Fofana non è alternativo a Luis Henrique. Questo il messaggio che emerge dalle colonne de Il Tempo, dove oltre a fare il punto sull'arrivo di Rodrigo Mora e sulla situazione del belga, si evidenzia come la Roma andrà a cercare un terzo acquisto, un vice Wesley che possa agire sulla corsia mancina. I profili maggiormente indiziati restano quelli di Destiny Udogie e Alessio Cacciamani, mentre il brasiliano dell'Inter rimane più defilato nonostante per condizioni economiche sarebbe il più facile da chiudere.

Luis Henrique piace a Gian Piero Gasperini, che lo vede anche dietro le punte, ma l'esterno del Tottenham e quello del Torino vengono considerati più funzionali.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 12:24
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.