Il Siviglia è tornato ad allenarsi martedì dopo un giorno di riposo seguito alla vittoria nella prima giornata di campionato contro il Rayo Vallecano. La squadra di Luis García Plaza, che ha iniziato la stagione con una vittoria per 2-1 al Ramón Sánchez-Pizjuán, ha svolto la prima sessione di allenamento settimanale presso il centro sportivo Palacios José Ramón Cisneros. La settimana si concluderà con la trasferta in casa dell'Athletic Bilbao sabato prossimo.

Una delle principali novità dell'allenamento mattutino è stata la presenza di Lucien Agoumé, che si è allenato regolarmente con i compagni. Il centrocampista francese continua a partecipare a pieno ritmo agli allenamenti, mentre valuta il suo futuro in vista di un possibile trasferimento in Arabia Saudita, una decisione che dovrà prendere nelle ultime fasi della finestra di mercato. Decisione che di riflesso riguarda anche l'Inter, che ha diritto al 10% della rivendita del giocatore. Il suo agente si trova attualmente a Siviglia.