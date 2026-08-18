Dopo aver praticamente chiuso l'operazione Rodrigo Mora con il Porto nelle ultime ore, adesso la Roma dovrà decidere quale sarà il nuovo esterno da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Come emerge dal canale YouTube di Fabrizio Romano, il discorso con Malick Fofana delle Lione è già molto avanzato, i dettagli sul costo del cartellino e sull'ingaggio sono già stati definiti e il giocatore aspetta solo una chiamata dalla Capitale.

Per quanto riguarda Luis Henrique c'è ancora da trovare la quadra per l'ingaggio mentre l'Inter attende eventuali offerte all'altezza delle sue aspirazioni. In pratica in questo momento è in corso un ballottaggio per questa posizione è il club giallorosso probabilmente scioglierà le riserve molto presto.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 10:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.