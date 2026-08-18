C'è un dato particolare nel pre-campionato dell'Inter, evidenziato da Tuttosport. Dopo una stagione con 89 gol realizzati e un apporto fondamentale degli attaccanti (42 reti complessive), l'estate è passata senza che le punte nerazzurre segnassero. Nel ragionamento non viene incluso il primissimo test, quello con l'Aasen, nel quale i valori erano evidentemente troppo distanti tra le contendenti.

Partendo quindi dal 2-1 al Karlsruher, non ci sono reti di Esposito e Bonny, né di Lautaro che ha però giocato solo 20' col Betis (Thuram non ha fatto in tempo a scendere in campo). Eppure Esposito ha raggranellato 331', mentre il francese (e nazionale ivoriano) ha disputato 20' col Milan, un'oretta con la Juventus e 70' col Betis. "Contro il Monza in casa nel debutto di sabato in campionato, salvo sorprese, toccherà proprio a Esposito e alla punta che ha rappresentato la Costa d’Avorio al Mondiale partire titolari - si legge - Un gol di uno dei due, se non di entrambi, zittirebbe sul nascere possibili mugugni".