Pio Esposito si prepara a vivere la nuova stagione dell’Inter con uno status diverso rispetto a 12 mesi fa. Dopo una prima annata in Serie A chiusa con 15 gol tra club e Nazionale, l’attaccante ha trovato spazio da titolare anche in tutte le cinque amichevoli estive, pur senza riuscire a segnare: per lui un assist e tanto lavoro al servizio della squadra.

Zero gol ma nessun dubbio in casa Inter

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a differenza dei numeri, lo staff di Cristian Chivu non è preoccupato. Esposito, grazie alla sua struttura fisica, ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione e il tecnico ha continuato a puntare su di lui, valorizzandone anche il lavoro sporco, le sponde e la capacità di far salire la squadra.

Il classe 2005 sarà così tra i protagonisti dell’esordio in campionato contro il Monza, da capire se al fianco di Lautaro Martinez. Nel frattempo, l’Inter ha definito anche il suo futuro: accordo per il rinnovo fino al 2031 e ingaggio aumentato a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Un chiaro segnale di fiducia nel giovane attaccante nerazzurro.