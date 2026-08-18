Uno con il palmares di Luka Modric non può accontentarsi di un piazzamento in classifica. Ecco perché, all'alba della nuova stagione, il fuoriclasse croato ha fissato molto in alto gli obiettivi per il Milan: "La mia missione è dare il massimo e aiutare la squadra a vincere il più possibile - le sue parole ai canali ufficiali del club rossonero -. Sono tornato qui come se dovesse essere la prima volta e dovessi vincere. Non serve parlare molto: ora dobbiamo agire. Rimanere umili, lavorare duramente e restare uniti. Se giochi in un club come il Milan, la cosa più normale è pensare di voler vincere e non solo centrare la qualificazione in Champions. Devi puntare al massimo: per questo sono qui, questo è il mio obiettivo. Assieme al club, alla proprietà e all'allenatore condividiamo lo stesso obiettivo e per questo ho deciso di tornare".
Parlando dello status del Milan, Modric ha aggiunto: "Ho giocato nel più grande club del mondo, il Real Madrid, ma la mia sensazione è che il Milan sia allo stesso livello. Chi parla del Milan, lo fa in maniera diversa rispetto ad altri club. E quando arrivi qui, capisci perché: è uno dei club più importanti del mondo, chi ci lavora lo rende grande, i tifosi. Ho capito come mai il Milan sia così grande. Ho la sensazione di essere qui da tanti anni e questo mi fa dare tutto me stesso.. È bellissimo aver provato queste sensazioni. L'amore dei tifosi è la cosa più importante per me: se c'è questo, è facile prendere le altre decisioni. Senti che tutti ti vogliono, che continui a giocare. Questo è il luogo nel quale voglio essere ed è il motivo per cui sono qui".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 18:34 Coppa Italia, Genoa-Südtirol mette in palio l'Inter: la data dell'incontro
- 18:20 Canovi: "Scudetto, Inter davanti a tutte. Il Napoli non è migliore delle altre"
- 18:06 videoMario Martinez: "Lautaro meritava la finale. Ora testa all'Inter"
- 17:52 videoESPOSITO BLINDATO, tutto sul RINNOVO! Novità SPENCE. Verso INTER-MONZA: PROBABILE e DUBBIO LAUTARO
- 17:38 Footy Headlines - Inter, ecco le prime indiscrezioni sulla maglia Home 27/28: ci sono giallo e bianco
- 17:24 Facchetti e il consiglio ai tifosi dell'Inter: "Non cadete nel tranello dei provocatori di professione"
- 17:09 Il Resto del Carlino - Modena su Iddrissou, pista confermata: ecco la formula
- 16:56 UFFICIALE - Juve, ecco Vicario: prestito gratuito con diritto di riscatto
- 16:42 Cambiasso compie 46 anni, gli auguri dell'Inter: "Intelligenza calcistica superiore"
- 16:28 UFFICIALE - Patrick Vieira è il nuovo CT del Senegal
- 16:14 Trevisani: "La Roma aveva preso Spence, ecco quanto vuole spendere per Luis Henrique. E fa un favore all'Inter"
- 16:00 Milan, Modric "Vogliamo vincere, non basta la qualificazione in Champions"
- 15:46 Asllani, ipotesi Serie A: c'è il Sassuolo. Restano due settimane
- 15:33 GdS - Zero gol in precampionato, ma su Esposito zero dubbi: maglia da titolare con il Monza e rinnovo
- 15:19 Serie A, incontro dedicato alle novità regolamentari: presente anche l'Inter
- 15:05 In attesa dell'esordio, Spence ha scelto il numero di maglia
- 14:50 Real Madrid, Mourinho si presenta: "Nel 2010 mi sentivo al top, ora..."
- 14:35 Catania-Inter U23 affidata all'arbitro Spina di Barletta
- 14:21 Simeone esalta Romero: "Ha gli stessi valori dell'Atletico Madrid"
- 14:07 Dall'ipotesi Inter alla scelta Como, Chalobah: "Fabregas fondamentale"
- 13:53 From UK - Il Liverpool deve cedere per rinforzarsi. Jones e Chiesa in lista uscite
- 13:39 SM - Mercato Inter, il punto su Jones, Esposito e Luis Henrique
- 13:25 Sky - Inter-Monza: dubbio Lautaro, Pio al 99% titolare. Spence...
- 13:11 Inter-Esposito, si avvicina il rinnovo. Intesa quasi raggiunta: i dettagli
- 12:55 Lautaro carico in vista dell'esordio contro il Monza: "Pronto per giocare"
- 12:42 Catania-Inter U23, al via la prevendita per l'esordio stagionale in campionato
- 12:28 Il Messaggero - Due ex nerazzurri per l'attacco della Lazio: il punto
- 12:24 Il Tempo - Roma, Luis Henrique piace a Gasperini. Ma altri sono più funzionali
- 12:11 Romano: "Ausilio prepara l'assalto a Jones. E ha Curtis come alleato"
- 12:00 MILAN SPENDACCIONE, ma non basta. L'INTER resta SUPERIORE a TUTTI in ITALIA: i motivi per crederlo
- 11:55 Il messaggio di Thomas Berenbruch all'Inter: "Grazie"
- 11:44 PODCAST - Di Marzio: "Roma, Luis Henrique profilo particolarmente gradito a D'Amico"
- 11:29 Corsera - L'Inter prepara l'offerta per Jones. Chivu ha un sogno
- 11:16 Il Messaggero - Vice Wesley, Luis Henrique il favorito grazie a... Spence
- 11:02 TS - Mercato Roma: Mora, Fofana e poi Luis Henrique? Difficile. Occhio a nuove proposte
- 10:48 CdS - Icardi-Lazio, nuovi contatti e una deadline. Maurito aspetta che...
- 10:34 TS - Jones-Inter con una proposta alla Spence: la strategia dei nerazzurri
- 10:20 La Roma adesso deve scegliere: Malick Fofana o Luis Henrique
- 10:06 TS - Inter, per la punta serve un'uscita importante: c'è un tris di nomi, ma...
- 09:52 TS - Attacco Inter, un'estate senza gol. Ma col Monza sarà tandem Pio-Bonny
- 09:38 CdS - Attacco Inter col Monza, in tre per due maglie. Spence assente?
- 09:24 CdS - Inter, la vera forza è la vecchia guardia: sei giocatori su cui poggia lo spogliatoio
- 09:10 CdS - Luis Henrique-Roma solo a titolo definitivo. Discorsi rinviati, ma...
- 08:56 CdS - L'ultimo segnale social di Jones all'Inter: è la priorità. Punta? Ecco i tempi
- 08:42 GdS - Inter-Monza, per Thuram dal 1' si fa complicata. Lautaro? Difficile tenerlo fuori, ma...
- 08:28 GdS - Via Luis Henrique, poi l'assalto a Jones. E a un nuovo esterno: il profilo
- 08:14 Akanji: "Inter, in Champions senza paura. Ecco in cosa ci aiuterà Stones"
- 08:00 16esimi Coppa Italia: Palermo, Cremonese, Pisa e Sassuolo le ultime qualificate
- 00:00 Curtis come Benjamin
- 23:55 Sky - Esposito-Cagliari, è strappo: anche il Torino alla finestra
- 23:50 Alexis Sanchez, primo allenamento con il Montreal: giovedì l'esordio?
- 23:25 SM - Lazio, trattativa difficile per Icardi. Resta viva la pista Pinamonti
- 23:05 Inter-Jones, si studia la nuova strategia: call con gli agenti nelle ultime ore
- 22:53 In Argentina - Milan e Inter su Delgado: nei prossimi giorni le offerte formali
- 22:35 Tacchinardi: "Inter superiore a tutte in Serie A. Juve in seconda fila"
- 22:21 Sassuolo, Aquilani: "Pinamonti e Thorstvedt hanno chiesto di andare via"
- 22:07 Juve, Spalletti: "Non possiamo spendere tantissimo come altre squadre"
- 21:53 Maxi-offerta dall'Arabia per Agoumé. L'Inter osserva interessata
- 21:39 Calhanoglu difende la Serie A: "Top 3 al mondo, le critiche arrivano da fuori"
- 21:24 Lazio, idea Icardi: proseguono i dialoghi tra le parti
- 21:10 Il giocatore perfetto secondo Calhanoglu: Ronaldo, Messi e... Juninho
- 20:55 La Roma spinge per Mora e Fofana. Luis Henrique è un'alternativa
- 20:40 Seedorf: "Vi racconto perché ho preferito l'Inter al Manchester United"
- 20:25 Calhanoglu: "Ci davano per morti, ora vogliamo vincere ancora. Inzaghi..."
- 20:12 Sky - Inter, Curtis Jones slegato dal destino di Luis Henrique. E la Roma...
- 19:58 UFFICIALE - Avellino, preso Berenbruch dall'Inter: i dettagli
- 19:45 Juve, Elkann: "Scudetto? La nostra ambizione sarà sempre la vittoria"
- 19:30 Pancaro: "Lazio, Frattesi ottimo acquisto. Icardi lo sarebbe, però..."
- 19:15 Foschi sulle seconde squadre: "Bisogna farle con soli italiani. E sull'Inter..."
- 19:00 Rivivi la diretta! ASSALTO a JONES, occhio a MISTER X se va via LUIS HENRIQUE. ESTERNO o QUINTA PUNTA: il PIANO