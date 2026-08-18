Uno con il palmares di Luka Modric non può accontentarsi di un piazzamento in classifica. Ecco perché, all'alba della nuova stagione, il fuoriclasse croato ha fissato molto in alto gli obiettivi per il Milan: "La mia missione è dare il massimo e aiutare la squadra a vincere il più possibile - le sue parole ai canali ufficiali del club rossonero -. Sono tornato qui come se dovesse essere la prima volta e dovessi vincere. Non serve parlare molto: ora dobbiamo agire. Rimanere umili, lavorare duramente e restare uniti. Se giochi in un club come il Milan, la cosa più normale è pensare di voler vincere e non solo centrare la qualificazione in Champions. Devi puntare al massimo: per questo sono qui, questo è il mio obiettivo. Assieme al club, alla proprietà e all'allenatore condividiamo lo stesso obiettivo e per questo ho deciso di tornare".

Parlando dello status del Milan, Modric ha aggiunto: "Ho giocato nel più grande club del mondo, il Real Madrid, ma la mia sensazione è che il Milan sia allo stesso livello. Chi parla del Milan, lo fa in maniera diversa rispetto ad altri club. E quando arrivi qui, capisci perché: è uno dei club più importanti del mondo, chi ci lavora lo rende grande, i tifosi. Ho capito come mai il Milan sia così grande. Ho la sensazione di essere qui da tanti anni e questo mi fa dare tutto me stesso.. È bellissimo aver provato queste sensazioni. L'amore dei tifosi è la cosa più importante per me: se c'è questo, è facile prendere le altre decisioni. Senti che tutti ti vogliono, che continui a giocare. Questo è il luogo nel quale voglio essere ed è il motivo per cui sono qui".